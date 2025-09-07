Спи ли Виктор Русинов с Йоана от „Ергенът”?

Йоана Илиева и Виктор Русинов от „Ергенът” 4 изненадаха почитателите си с обща фотосесия, която спокойно може да бъде наречена взривоопасна. Двамата позират в страстни прегръдки и с погледи, от които направо прехвърчат искри. Снимките уж са с професионална цел, но си личи, че между моделите има химия.

Най-пикантното в цялата история е, че Йоана неотдавна беше гадже на добре познатия Мартин Николов – Елвиса. Той не е случаен човек – собственикът на заведения поддържаше близки отношения именно с Виктор. Те демонстрираха мъжко приятелство по време на шоуто, но сега, след тези кадри, картината изглежда като истински шамар в лицето на бизнесмена.

Феновете са раздвоени – едни виждат „предателство” и злобно нашепват, че Виктор е прекрачил всякакви граници, други пък го защитават. За да охладят страстите, Йоана и Виктор побързаха да уточнят: снимките са чисто работен ангажимент, а не любовна изповед пред обектива.