Теодосий Спасов свирил на погребението на майка си

Музикантът Теодосий Спасов свири един последен път специално за майка си на погребението й, защото баща му го моли. Шест месеца по-късно изпраща и баща си.

Това разказа Спасов пред Нова телевизия, като си спомни, че е свирил през сълзи през цялото време.

"В народната традиция в Добруджа е такава традицията. Кавалът изпраща последните минути на човек на земята. Баща ми ме помоли да изпълня една мелодия на погребениято на майка, такава, която тя много обичаше да ме слуша да свиря! Беше изключително трудно. С баща ми плачехме, а аз свирих през сълзи", Спасов прави тежки разкрития за загубата на майка си.

"След шест месеца изпратих и баща ми, но тогава вече нямах никакви сили да свиря. Наистина много тежки момента бяха, които ме споходиха в рамките на шест месеца. Това е животът! Аз обаче вярвам, че животът продължава и след смъртта, продължава духовно", споделя кавалджията.

Музикантът споделя, че преди концерт в Пловдив му съобщават, че баща му е починал, но той не го отменя.

"Вече имаше публика, опашка, когато ми съобщиха, че баща ми е починал. Бях наистина разтърсен от тази новината, която никога не съм искал да чуя. В този момент си помислих какво би казал баща ми в такава ситуация. Той щеше да каже: "Теодосий, свири за мен". Точно това й направих. Чак в края на концерта помолих публиката на каже на глас името на баща ми. Всички казаха "Спас" и едва тогава публиката и музикантите разбраха за това събитие в моя живот - за изпращането на душата на баща ми", споделя Теодосий Спасов.

Музикантът смята, че музиката е над всичко човешко и в трудните моменти помага изключително много. Тя е нещо съвършено и човек "пътува", докато свири или пее. Спасов определя музиката като нещо "божествено".