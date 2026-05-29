Световният тренд, който стигна до България: кабина превръща серуми за тяло в микро-мъгла и прави перфектен спрей тен

Ако сте следили какво се случва в най-добрите спа центрове и студия за красота в Ню Йорк, Лос Анджелис и Маями през последните две-три години, сигурно сте чували за нея. VersaSpa PRO — автоматизираната кабина, която преобрази начина, по който американците мислят за грижата за кожата и изкуствения тен. Сега е тук, в България, и е достъпна единствено при Kiroff Beauty.

Какво прави тази кабина толкова различна от всичко останало?

Отговорът е в две думи: две услуги. VersaSpa PRO е единствената кабина в света, която е едновременно пълноценна платформа за грижа за кожата чрез микро-мъгла И пълноценна кабина за спрей бронзиране — напълно независимо. Не е компромис между двете. Двете са завършени и самостоятелни, обединени в едно устройство.

Нито едно друго устройство на пазара не прави и двете на това ниво.

Зад разликата стоят пет американски патента:

#9,278,367 — архитектура на автоматизираното разпръскване

#8,784,390 — прецизна помпена система за контрол на потока

#8,701,933 — интелигентен контейнер, който разпознава разтвора и настройва параметрите автоматично

#8,545,461 — загряване, изсушаване и аспирация на изпаренията

#8,201,288 — автоматизиран повторяем цикъл с клиентско позициониране

Пет патента, всеки защитаващ отделна иновация. Не е случайно, че никой друг производител не е успял да се доближи технологично.

УСЛУГА №1: Грижа за кожата чрез микро-мъгла

VersaSpa PRO е единствената кабина в света, която превръща професионални серуми за грижа за кожата в контролирана микро-мъгла и ги нанася автоматично от глава до пети. Три HVLP дюзи покриват цялото тяло равномерно за секунди — нещо физически невъзможно при ръчно нанасяне.

Линията WellFit предлага четири научно разработени серумни процедури. Всяка е самостоятелна услуга под две минути.

HYDRATE — с Tri-Hydro BOOST COMPLEX™ и Triluronic Acid™. Доказан 24-часов хидратиращ ефект. За суха, обезводнена или изтощена кожа.

LIFT — с C-Lift Peptide Complex™ и Argireline® пептид. Стяга и изглажда от глава до пети. Ефектът е сравняван с червена светлинна терапия — без лазер, без болка.

RECOVER — с Nitro+Mineral Complex™. Незабавен охлаждащ ефект, електролити и аминокиселини. Идеална след фитнес или спортна активност.

BALANCE — с Bio Glow Complex™ и пре- и постбиотични съставки. Поддържа кожния микробиом, успокоява чувствителна кожа, изгражда защитна бариера.

УСЛУГА №2: Автоматизирано спрей бронзиране

Втората напълно самостоятелна функция на VersaSpa PRO е спрей бронзирането — автоматизиран автобронзант с резултати, недостижими при ръчни методи. Без ивици, без петна, без неравномерен цвят. Клиентът следва гласовите инструкции на кабината, обръща се в четири позиции, и излиза с равномерен тен от глава до пети.

Гамата Ultra Pro предлага четири нюанса:

Clear (Прозрачен) — без незабавен цветен ефект. DHA развива естествен тен постепенно за 8 до 24 часа. Идеален за нови клиенти и чувствителна кожа.

Malibu — топли кафяви нюанси с хладни виолетови подтонове. Незабавен козметичен цвят плюс DHA развитие. 4 нива на интензивност. Най-популярният избор.

Monterey — топли кафяво-карамелени нюанси. Натурален средиземноморски тен.

Catalina — хладни нюанси с виолетов профил. Неутрализира жълтеникавите тонове, дава изчистен островен ефект.

Тенът трае 5 до 10 дни при правилна грижа. Кабината е съвместима и с Norvell серията разтвори.

Как изглежда процедурата?

Клиентът влиза. Сензорът за ръст настройва трите HVLP дюзи автоматично. Гласова система дава инструкции. Следва цикъл разпръскване (~7 секунди) и комфортно изсушаване с топъл въздух (~12 секунди). Повтаря се за четири позиции. Финален дълъг цикъл за изсушаване. Клиентът напуска напълно сух и готов за обличане. После — автоматично вътрешно промиване и дренаж. Без намеса на персонал.

Тренд, роден в Щатите, разпространил се по света

VersaSpa PRO е американска разработка, утвърдила се в хиляди салони в САЩ — от малки студия до вериги с национално присъствие. Постепенно навлезе в Канада, Австралия, Обединеното кралство. В последните две години интересът от Западна Европа рязко нарасна — Германия, Нидерландия, Франция и скандинавските страни регистрират бърз ръст на инсталации. България е сред пионерите в региона.

Единственото представителство в страната

Kiroff Beauty е единственият официален представител на VersaSpa PRO в България. Showroom-ът се намира в София, където е възможна и демонстрация на живо.

https://beauty.kiroff.bg | +359 887 555 599 | [email protected]