Последни
Популярни
Горещи

Виктор от „Ергенът“ подарил на Габи секс игра

https://hotarena.net/lubopitno/viktor-ot-ergenat-podaril-na-gabi-seks-igra HotArena.net
Румен Димитров
595
Виктор от „Ергенът“ подарил на Габи секс игра

Румен Димитров
595

Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в „Ергенът“, а сега има връзка с друга участничка в риалитито – Кристина, изненадал дружката им Габи с нестандартен подарък за рождения й ден.

Пловдивчанката, която празнува през септември и на финала на шоуто беше с Калоян, сама се похвали наскоро с неочакваната изненада на Виктор. Младият бизнесмен й поднесъл секс игра с интимни пози.

Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст. Тези, които следят изявите на участниците в последния сезон на „Ергенът“, едва ли са били учудени от избора на Виктор. В шоуто той сподели, че има чекмеджета със секс инструменти, на тавана на спалнята в дома му има огледала и освен това поддържа тефтерче, в което е описал различни статистики за 108-те жени, с които досега е спал. Последно Виктор сподели, че не пази тефтерчето.

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.