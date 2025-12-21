Виктор от „Ергенът“ подарил на Габи секс игра

Виктор, който беше гадже с Дениз Хайрула в „Ергенът“, а сега има връзка с друга участничка в риалитито – Кристина, изненадал дружката им Габи с нестандартен подарък за рождения й ден.

Пловдивчанката, която празнува през септември и на финала на шоуто беше с Калоян, сама се похвали наскоро с неочакваната изненада на Виктор. Младият бизнесмен й поднесъл секс игра с интимни пози.

Подаръкът му бил израз на приятелски жест и в никакъв случай нямало скрит подтекст. Тези, които следят изявите на участниците в последния сезон на „Ергенът“, едва ли са били учудени от избора на Виктор. В шоуто той сподели, че има чекмеджета със секс инструменти, на тавана на спалнята в дома му има огледала и освен това поддържа тефтерче, в което е описал различни статистики за 108-те жени, с които досега е спал. Последно Виктор сподели, че не пази тефтерчето.