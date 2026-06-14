Юксел Кадриев спука гума и предупреди шофьорите за опасен път

Юксел Кадриев си изпати лошо и изпита на гърба си популярния израз „Враца, където гарга не каца”. Водещият на новините по Би Ти Ви се оплака от лошото състояние на пътя между село Мраморен и Враца, след като попадна в огромна дупка и спука гума.

Юксел публикува снимка от мястото на инцидента. Там се вижда дълбока дупка в асфалта, както и автомобилът му, останал край пътя заради повредата. Очевидно журналистът е посетил родното си Оряхово и на връщане към София е станал поредната жертва на кратера край Враца. „На всички прехвърли-топковци, отговорни за състоянието на пътя Оряхово – Враца, желая здраве, дълголетие и всичко най-хубаво!”, написа с ирония турчинът.

Журналистът използва случая, за да предупреди и останалите шофьори, които пътуват по трасето, да бъдат особено внимателни заради множеството неравности и опасни участъци. Няма как да не се съгласим с Юксел, че състоянието на родните пътища е ужасно и по-лошото е, когато те водят до инцидент или трагедия на пътя.