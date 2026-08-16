Сашо Кадиев oтпра по-голям корем от бременната си жена

Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева са в очакване на първото си общо дете. Двамата решиха да разсмеят почитателите си, като показаха, че бременността се отразява не само на бъдещата майка, но и на бъдещия татко.

Актьорът и водещ пусна забавна снима, на която с жена му са застанали един срещу друг и сравняват коремите си. Към кадъра е написал: „Познайте кой е бременният човек тук”. От фотото може заключим, че в последно време Сашо здраво се е ошишкал.



Щастливите съпрузи неотдавна официално потвърдиха новината, която от седмици се носеше като слух в артистичните среди. Най-наблюдателните последователи на Ивелина заподозряха бременността ѝ още около рождения ѝ ден, който отпразнува с романтично пътешествие до Мароко. Манекенката публикува поредица от снимки и видеоклипове от екзотичната ваканция, на които ясно се забелязваше, че фигурата ѝ е променена. Под публикациите започнаха да валят въпроси дали очаква бебе. „Бременна ли си?”, „Май скоро ще ставате родители”, „Сияеш по специален начин”, коментираха последователите й. По това време обаче нито тя, нито Сашо пожелаха да коментират слуховете. Запазеното мълчание само засили любопитството. Оказа се, че Кадиев и половинката му са изчаквали подходящия момент, за да споделят щастливата новина. Той дойде в края на месец май. Тогава актьорът официално обяви с трогателни думи, че семейството им се увеличава: „Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите”.

По всичко личи, че Сашо е изцяло отдаден на бъдещата майка. Приятели на семейството разказват, че артистът е станал още по-грижовен и внимателен към Ивелина и се старае да не й липсва нищо. Вероятно обаче покрай честите похапвания и семейните вечери е успял да натрупа килограми в повече.

Детето ще бъде първо за Чоева и второ за Кадиев. Актьорът вече има дъщеря Катерина от дългогодишната си връзка с Таня Тончева. Малката Кати бе важна фигура на сватбата на баща си с Ивелина през 2024 г., когато влезе в ролята на шаферка. Момичето има отлични отношения с актуалната съпруга на баща си и семейството изглежда сплотено.

В началото майката на Кадиев – актрисата Катерина Евро, приемала резервирано новата жена до сина си, тъй като години наред била много близка с бившата му половинка Таня Тончева. Постепенно обаче отношенията между свекърва и снаха се променили и днес двете демонстрират взаимно уважение и топлина. Именно Катето най-често подканяла младото семейство да има дете. Звездата много искала отново да стане баба. Сега желанието ѝ е напът да се сбъдне, а още по-вълнуваща е информацията, че дългоочакваното бебе е момче.

Остава да видим дали след раждането Сашо ще успее да свали натрупаните килограми заедно с жена си. Засега той няма против шкембето му да бъде обект на шеги, стига до него да е любимата му жена. Сега щастливите родители отброяват последните седмици до най-важната среща в живота си – тази с бъдещия им син.



