Дядо Ваньо позлати Валерия от „Ергенът”

Валерия Георгиева залива социалните мрежи със снимки на бездомни животни, както и на собствените си 10 кучета, но от време на време се хвали с почивките и подаръците си. Бившата ергенка публикува снимка, на което фокусът уж трябва да е върху френски сладолед, но всъщност всички се загледаха в гривните й. Половинката й Ваньо Алексиев буквално я е позлатил, забеляза „Уикенд”.



Моделката е закичена с няколко гривни „Картие” и една „Ван Клиф”

Най-открояваща се е гривната „Картие” от серията „Любов” от жълто злато. Дизайн, превърнал се в символ на вечната любов и една от най-желаните колекции на френската къща. Цената на класическия модел е $ 11000 или малко над 9600 евро. До нея се вижда гривна „Ван Клиф” от колекцията „Винтидж Алхамбра“ с пет емблематични мотива във формата на четирилистна детелина. Стойността на бижуто е 21 000 евро.

Композицията се допълва от тънка гривна „Картие Пирон“, която е една от най-смелите колекции на марката, вдъхновена от индустриалния дизайн. В зависимост от размера и изпълнението цената на оригинала започва от около 7000 евро. На ръката се забелязва и фин пръстен на „Картие” от колекцията с „пирона”. Оригиналните модели в жълто злато обикновено струват около 3000 евро, в зависимост от размера и наличието на диаманти. Общата цена на накитите само на тази ръка на Валерия е 40 000 евро.

Транспортният бос Ваньо Алексиев не е оставил ушите и вратлето на любимата си голи, а и за тях има по един комплект „Ван Клиф”. Колието е от емблематичната флорална колекция „Фривол”. Изработено е от 18-каратово розово злато и е обсипано с кръгли диаманти, които оформят характерното четирилистно цвете на марката.

Дизайнът е вдъхновен от разцъфналите цветя и е сред най-разпознаваемите бижута на френската къща. Стойността на колието е около 18 900 евро, а същите обеци от колекцията струват още 18 900 евро, което прави комплектът на стойност близо 38 000 евро. Общата цена на накитите на Валерия е близо 80 000 евро и това е само за тази част от колекцията й с накити.

Припомняме, че Валерия и Ваньо са заедно от почти 2 години. Редовно се носят слухове, че красивата моделка има договорка с бизнесмена и само се представя за негово гадже, а всъщност единствено гледа кучетата му, придружава го по вечери и събития, но двамата не спят заедно, а той й се отплаща в дрехи, бижута и плащайки разходите на приюта й.