Жената на Георги Блажев спори с майка си за възпитанието

Жената на Георги Блажев – актрисата Ива Папазова, влезе в задочен спор за възпитание със собствената си майка.

Блондинката сподели с последователите си в социалните мрежи кои са „мамините закони”, които си е позволила да преразгледа и пренапише. Първият е препоръката да бъде скромна. „Да си скромен е прекрасно, но трябва да имаш нюанс, когато става дума за това да се заявиш. Майка ми казваше: „Ива, изчакай, маме, да те оценят и да те поканят”. В забързания свят, в който живеем, ако чакаш някой да те забележи, може така и да не получиш това, което искаш”, пише Папазова.

Вторият „закон”, с който не е съгласна, е забраната да говори за пари. Като малка я научили да не се пазари за нищо, дори да не пита колко струват стоките, които купува, преди да дойде време да се плаща. „Поръчвала съм продукти и после съм се изненадвала от цената, защото не съм питала навреме. Не съм говорила за пари с мъже, с които съм живяла. Започвала съм работа, без да знам каква ще ми е заплатата”, казва още Ива. Сега тя вече не правела такива грешки. На трето място е препоръката да си пази новите дрехи за специални случаи. Вече ги носела за удоволствие всеки път, когато иска. И последното правило: „Да разбирам по малко от всичко”. „Според мен е голяма загуба на време да прекарваш часове наред в упражняване на неща, които очевидно не са твоите”, убедена е актрисата. Тя предпочита да развива талантите си. Когато обаче детето й тръгне на училище, вероятно ще се убеди, че няма как да се набляга само на таланта. Нужна е и обща култура.