Жената на Сашо Кадиев му нае готвач

Готвач под наем приготви многостепенно меню за Александър Кадиев и съпругата му Ивелина по повод тяхната първа годишнина от сватбата. Водещият на „България търси талант” бе отведен със завързани очи до място с приглушена светлина, свещи и снимки на двамата влюбени като част от изискания интериор, в който прекараха няколко часа в гурме усамотение.

Романтично послание върху картичка, мини бюфет с питиета, балони, цветя и перли красят щедро паметния момент, с който младото семейство гордо се похвали. Заради интензивните снимки около новия сезон на предаването „България търси талант”, който стартира през септември, напоследък Кадиев е отсъствал по-често от вкъщи, но ето че все пак младият съпруг успя да прекара специално време със своята жена в този важен за двамата ден.

Сашо и Ивелина Чоева се ожениха преди година във винарско имение близо до карловското село Московец, заобиколени от лозя и рози. Това е първи брак за сина на Катето Евро. Дъщеря му от връзката му с танцьорката Таня Тончева – 9-годишната Катерина, бе шаферка на сватбата на баща си