Зомбори извозва боклук

Владимир Зомбори използва кризата с боклука в София, за да се разходи с колата до стария си квартал – „Красно село” – и да даде добър пример, като изчисти част от него.

„Днеска се вдъхнових, имах един час свободен, викам си: „Бе, я да скоча аз до „Красно село” – аз едно време живеех в „Красно село” – да свършим малко полезна работа. И мисля утре пак да го направя, и вдругиден пак да го направя, и така. Тези дни мисля това да правя. Ако имате свободно време и ви се играе на тази забавна игра, може да се включите и вие”, каза актьорът в клип, който разпространи в социалните мрежи.

В него се вижда, че е застлал багажника на колата си с найлон, за да складира боклука, без да цапа возилото. Звездата показа как чисти, а след това – и пълния с чували боклук багажник. „Мисията е изпълнена, всичко е в багажника, сега отивам да го хвърля някъде, където работи”, съобщи той.