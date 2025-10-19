Последни
Популярни
Горещи

Зомбори извозва боклук

https://hotarena.net/lubopitno/zombori-izvozva-bokluk HotArena.net
Румен Димитров
154
Зомбори извозва боклук

Румен Димитров
154

Владимир Зомбори използва кризата с боклука в София, за да се разходи с колата до стария си квартал – „Красно село” – и да даде добър пример, като изчисти част от него.

„Днеска се вдъхнових, имах един час свободен, викам си: „Бе, я да скоча аз до „Красно село” – аз едно време живеех в „Красно село” – да свършим малко полезна работа. И мисля утре пак да го направя, и вдругиден пак да го направя, и така. Тези дни мисля това да правя. Ако имате свободно време и ви се играе на тази забавна игра, може да се включите и вие”, каза актьорът в клип, който разпространи в социалните мрежи.

В него се вижда, че е застлал багажника на колата си с найлон, за да складира боклука, без да цапа возилото. Звездата показа как чисти, а след това – и пълния с чували боклук багажник. „Мисията е изпълнена, всичко е в багажника, сега отивам да го хвърля някъде, където работи”, съобщи той.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.