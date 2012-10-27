ЛЮБОВ И ОЩЕ НЕЩО…..! Багата и Никол НОВАТА ДВОЙКА във ВИП- Брадър! ВИЖТЕ! Съвсем скоро къщата на ВИП- Брадър ще се нагорещи от изпепеляващи любовни чувства, които..... съквартирантите ще трябва да изиграят. Това е новата мисия, поставена на брадърите от ВИП- Брадър. Главните герои този път ще бъдат ММА боеца Благой Иванов- Багата и синоптичката от Нова Телевизия Никол Станкулова. https://hotarena.net/vip-bradar/lubov-i-oshte-neshto-bagata-i-nikol-novata-dvoika-vyv-vip-bradyr-vijte HotArena.net HotArena.net 53907 Съвсем скоро къщата на ВИП- Брадър ще се нагорещи от изпепеляващи любовни чувства, които..... съквартирантите ще трябва да изиграят. Това е новата мисия, поставена на брадърите от ВИП- Брадър. Главните герои този път ще бъдат ММА боеца Благой Иванов- Багата и синоптичката от Нова Телевизия Никол Станкулова.

<h4><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Брадърите Никол и Багата лудо влюбени в любовна драма!</span></h4> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Съвсем скоро къщата на ВИП- Брадър ще се нагорещи от изпепеляващи любовни чувства, които..... съквартирантите ще трябва да изиграят. Това е новата мисия, поставена на брадърите от ВИП- Брадър. Главните герои този път ще бъдат ММА боеца Благой Иванов- Багата и синоптичката от Нова Телевизия <strong>Никол Станкулова</strong>.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Двамата ще трябва да са страстно влюбени и да симулират любовна двойка, пише bliasak.bg. Ролята на бившата партньорка на Багата, без съмнение, ще играе плеймейтката Черната Златка.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Ето че ВИП-Брадър отново поставя сериозно предизвикателство пред съквартирантите. Тази седмица ВИП- овете ще бъдат герои в сапунен сериал, а режисьор на сценката ще бъде не кой да е, а оперната прима Юлиан Константинов. Сапуненият сериал, в основата на който се плетат любовни драми и интриги, ще се казва \"Позволена любов\".</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Именно сега е моментът участниците в шоуто да се отдадат на страстните си чувства и да нажежат обстановката в Къщата на ВИП- Брадър. До момента никой от съквартирантите не се поддаде на чувствата си и не се \"освободи\" от вътрешното си напрежение в Къщата. По време на новата мисия обаче брадърите определено ще разбунят духовете във ВИП- Къщата.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Освен това по време на снощния лайф стана ясно, че Багата вече съжалява и се чувства виновен, че е номинирал Златка на последните номинации. Якия мъжага май все още таи чувства към бившата си изгора... Видеото можете да видите<strong><a href=\"http://vipbrother.bg/?module=video&video=1134\" target=\"_blank\"> ТУК</a>.</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Източник: <a href=\"http://kliuki.bg/?p=233647\">kliuki.bg</a></strong></span></p>