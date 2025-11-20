80-годишна дама надъхва ергенката Лили Естер

Лили Естер е една от най-екзотичните участнички в любовното шоу "Ергенът". Тя призна, че нейна фенка е 80-годишна дама, с която се запознала във фитнеса, пише България Днес.

"Тя ми каза нещо, което никога няма да забравя. Че ме е видяла в "Ергенът", че ме следи от няколко дни и че съм й направила силно впечатление с искреността си.

В този момент, след всички хейтове, заплахи и негативизъм, които получавах, нейните думи бяха като балсам. Докато ми говореше, тя сияеше. А аз просто се стопих", вълнува се риалити героинята.