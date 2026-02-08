Александра Богданска избяга на топло

Александра Богданска отново събира погледите в оскъдно облекло, този път от екзотичните Малдиви. Моделът и инфлуенсър замина на райска ваканция със сина си Габриел и настоящия си партньор – певеца Мартин Светломиров. Хубавицата живее с актуалния си мъж от доста време. По всичко личи, че той се разбира отлично с детето ѝ. Още по-впечатляващо е, че Светломиров поддържа добри отношения и с бившия съпруг на Богданска – Даниел Петканов.

На рождения ден на малкия Габриел в края на януари всички са се събрали заедно – Александра, Даниел, Мартин и новата приятелка на Лудия репортер – Глория Петкова. Четворката демонстрира завидна хармония и разбирателство, макар че остава въпросът дали тези отношения са напълно искрени или просто добре режисирани за пред камерите.

По този повод щастливата майка сподели кадри от стилна празнична фотосесия, придружени от емоционално послание: „Честит рожден ден, Габриел! Благодаря, че ме дари с достойнството да бъда твоя майка. Ти си извънредно дете! Ти ми даде цел в живота и ми помагаш да се чувствам горда и щастлива всеки ден. На въпроса: „Какъв ще станеш, като пораснеш?”, ти отговори: „Човек!”. Пожелавам ти да останеш добър човек вечно, независимо от това с какво ще те срещне орисията. Обичам те!”

Петканов също използва социалните мрежи, за да засвидетелства любовта си към сина си. Водещият публикува дълъг и прочувствен пост, в който споделя, че появата на Габриел напълно е пренаредила житейските му приоритети. Той подчертава, че като баща иска да научи детето си на три основни правила – да не лъже, да не мрази и никога да не казва „не мога”, защото самият той е правил тези грешки и знае какво следва след тях. „Всичко е за добро – дори лошото. То е урок”, написа още Лудия репортер.

В инстаграм профила на самия Габриел, управляван от родителите му, бяха споделени кадри от празненството по случай празника му. Партито е било вдъхновено от цирковото изкуство – тематична украса, сапунени балони, фокуси, огромна торта и куп подаръци.

През последната година Богданска видимо е вдигнала нивото в професионален план. Профилът й в инстаграм е изцяло ориентиран към рекламно съдържание, а всяка публикация е част от добре премислена стратегия. За съвместната си работа с нея брандовете плащат хиляди левове. Личният й живот обаче остава далеч от социалните мрежи – тя почти не говори за мъжа до себе си. Не е тайна обаче, че от доста време е във връзка с певеца Мартин Светломиров.

Александра стана популярна покрай бурните си отношения с Петканов, участието си във „ВИП Брадър” и шумната телевизионна сватба. След излизането си от риалити формата предложенията за работа заваляли. В началото те били основно на бартер, но днес Богданска вече иска сериозни хонорари. Тя е наела професионален екип, който да поддържа профилите й, да монтира видеата и да обработва снимките й. „Преди правех всичко сама, но вече нямам това време. С екип е много по-лесно”, коментира тя.

Когато не е ангажирана със снимки и кампании, Богданска посвещава времето си на сина си Габриел, който поддържа близка връзка както с майка си, така и с баща си. И двамата родители очевидно са положили усилия раздялата им да не се отрази на детето – усилия, които поне засега дават резултат.

По традиция всяка година Александра подарява на себе си и на Габриел екзотична почивка. Този път изборът им е паднал върху Малдивите – място, което перфектно пасва на подредения й, лъскав и строго контролиран публичен образ.