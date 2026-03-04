Бареков накарал жена си да направи аборт, тя се скъсала да му изневерява https://hotarena.net/pod-pricel/barekov-nakaral-zhena-si-da-napravi-abort-tya-se-skasala-da-mu-izneveryava HotArena.net

Скандални разкрития хвърлят нова светлина върху връзката между най-продажния журналист в България Николай Бареков и Мария Календерска – от принудителен аборт до бременност, която окончателно ги събира. Зад общия им живот се трупат слухове за изневери, финансови договорки и отношения, белязани от напрежение и пресметливост.

Преди да стане официална половинка на Дудука, Мария Календерска като негова секретарка, вече е имала сериозни амбиции да заеме трайно място до него. По това време тя забременява, докато Бареков все още е в брак с първата си съпруга Евгения Барекова и паралелно поддържа близост със своя секретарка. Въпреки сложната ситуация, Мария не се отказва от намерението си да го обвърже окончателно.

Според разкази от обкръжението им, първата бременност не се вписва в плановете на Бареков. Той настоява тя да направи аборт и тя се съгласява. Решението не слага край на отношенията им, а напротив – амбицията ѝ да бъде до него става още по-видима.

При втората бременност сценарият вече е различен. Този път Мария успява да наложи своето и двамата заживяват заедно. Така връзката им излиза на преден план, а Календерска окончателно измества предишната съпруга от живота му.

Около съвместния им живот обаче не липсват и други пикантни слухове. Говори се, че Мария неведнъж е слагала рога на Бареков и то срещу солидно възнаграждение. Заможни мъже щедро плащали за вниманието ѝ, а рогата върху главата на бившия пишман политик ставали все по-тежки. Дали става дума за селска пресметливост, или за застраховка срещу нестабилните му доходи и политически провали – версиите са различни, но едно е сигурно: отношенията им далеч не са били идилични.

Така зад фасадата на семейното съжителство се натрупват решения, компромиси и сделки, които днес продължават да се коментират в светските среди.