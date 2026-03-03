Последни
Популярни
Горещи

Ракетите не го плашат: Руди Гела се къпе в лукс, плаща $1985 за нощувка в Дубай

https://hotarena.net/laifstail/raketite-ne-go-plashat-rudi-gela-se-kape-v-luks-plashta-1985-za-noshtuvka-v-dubay HotArena.net
Румен Димитров
854
Ракетите не го плашат: Руди Гела се къпе в лукс, плаща $1985 за нощувка в Дубай

Румен Димитров
854

Депутатът Радостин Василев избяга на топло! А и по всичко личи – обича лукса! Това видя човек на „Филтър“ в Дубай. Народният представител от партия МЕЧ посрещна месец март в изисканата обстановка на хотел Mina Al Salam, където нощувката е 1985 долара. Както се казва – има пари, угажда си.

По къси гащи и с чантичка под мишница, Руди Гела е съпроводен от две дами – тъмнокоса и светлокоса. Компанията видимо не се притеснява от напрегнатата обстановка и ракетите и ако се съди по облеклото, очевидно се е отправила към плажа.

Вместо да стяга партийните редици Радостин Василев прецени, че е по-добре да разпусне на дубайска земя и да се поглези в приятна компания. А дали летището на Дубай ще е затворено или не заради военната обстановка, за него няма кой знае какво значение. Просто ще си плати още няколко нощувки. С тази солидна депутатска заплата – бълха го ухапала!

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.