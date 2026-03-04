Роси Пейчева стана баба на Лора

Велико щастие е да видиш децата на своите деца, споделя певицата, пише Телеграф. Почти две години след като стана майка за трети път на 50 години, народната певица Росица Пейчева вече е горда баба и на първо внуче. Дъщеря й Мироана роди първородна дъщеричка, която кръстиха хубавото име Лора.

Момиченцето е родено в последните минути на 2 март. От танцова формация „Балканджии", с които Роси Пейчева се изявява на една сцена, също обявиха щастливата новина на своята страница във Фейсбук:

“Щастливи сме да ви споделим, че в последните минути на 2 март нашата любима Росица Пейчева стана баба на прекрасно момиченце! Желаем на Мироанка и Вальо да бъдат най-добрите мама и татко, а на малката Лора - да расте здрава и много щастлива! Благословени бъдете! С много обич".