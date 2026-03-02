Последни
Геро: Уплаших маса народ, като свалих 50 кила (Метаболизмът му спрял да работи)

Kариерата на Герасим Георгиев-Геро щяла да се развие по съвсем различен начин, ако на времето не го "спънали" за Народния театър. Актьорът, който води с колегата си Димитър Рачков и този сезон на шоуто „Като две капки вода" по Нова тв, разбрал едва години по-късно, че недоброжелател е казал пред когото трябва да не бъде взет на работа. Така и станало. А преди това Геро, който тогава бил още студент, бил поканен на щат в Народния театър, след като се изявил на сцената му, при това с голям успех.

Връщайки лентата назад, младият актьор си е припомнял, че е бил заплашен с неприятна случка, но по това време не предполагал каква ще е. Не е издавал и с какво точно е предизвикал въпросното отмъщение, нито дали недоброжелателят му е колега, режисьор или преподавател. Геро се сетил за заплахата чак, когато години по-късно научил как са попречили при старта на кариерата му, пише "Минаха години".

Когато се дипломирал в НАТФИЗ, Геро бил в пълно неведение. Тогава младият русенец не се втурнал да предполага защо не са го взели в Народния театър, след като е бил поканен. Не подозирал, че може да се касае за намеса на човек, който иска да му навреди. Приел ситуацията, макар че огорчението му било голямо. Чувствал се разочарован и объркан. Не знаел какво да прави, защото доскоро бил популярно лице от екрана, играел в Народния театър, както и в театър „Българска армия".

"Изминах си пътя", казвал е Геро, който, след като завършва класа на Димитрина Гюрова в НАТФИЗ, играе седем години в провинцията Габрово, Русе, Кърджали и Смолян. Този период му подействал обогатяващо в професионален план. Също и отрезвяващо, защото младият Геро имал момент, в който се бил успокоил, че нещата вече се подреждат за него. Затова, когато всичко се объркало, той си дал сметка, че животът просто го е поставил на място и трябва да му е за урок.

Още във втори курс в НАТФИЗ, Геро имал възможността да се покаже по телевизията. Георги Стоилов, който основал частната театрална къща „Мелпомена", пръв му дал шанс. Той снимал предаването „Монополи" по БНТ и наел момчета работници по снимачните обекти. Геро бил един от тях.

Младият актьор бил много щастлив, защото имал нужда от допълнителни доходи. С колегите му от академията често оставали без пари за храна, най-вече в събота и неделя. Затова, щом видели, че в унгарския ресторант, който бил наблизо, има сватба, взимали под назаем костюми от НАТФИЗ и отивали. Смесвали се със сватбарите, "иху-аху" и покрай танците хапвали.

В "Монополи" бързо го забелязали. Може би, защото обичал да разчупва нещата, предполагал е актьорът, в един момент го сложили за трети водещ, после за втори, а накрая станал централен водещ. Ласка Минчева била режисьор тогава, припомнял си е Геро с усмивка. „Спрете го тоя! Къде отива?!", крещяла Ласка Минчева, защото младият актьор обикалял студиото, без да се съобразява с напътствия - за първи анонс да гледа към първа камера, към втора за втори и т.н. Геро сновял из студиото, а пък операторите се мъчели да го следват с камерите си. Бързо обаче уеднаквили ритъм. Само че въпреки зрителския интерес, предаването било спряно, малко преди водещият да завърши висшето си образование. Паднали и представленията, в които играел в Народния, и в Армията. Затова, когато на 23 май 1999 г., с колегите му се дипломирали в НАТФИЗ, Геро си спомнил репликата от филма на Рангел Вълчанов: „А сега накъде?".

„Имах едни шест месеца на жесток блокаж", казвал е Геро. Прибрал се в Русе. Един ден му се обадил продуцентът и сценарист Борислав Чучков, с когото се познавали от академията. Посъветвал го да дойде пак в София. Щели да измислят нещо. Геро пристигнал и станал барман в заведение, което Чучков тъкмо бил отворил с брат си. Минало малко време и Геро научил от колеги, че ученици на Стефан Данаилов правят спектакъла "Буре с барут" В НАТФИЗ. И още, че се появил проблем с един от актьорите. Геро веднага предположил на Ламбо да го пробва за заместник. Така младият актьор се върнал на сцената, макар и без хонорар, в постановка в НАТФИЗ и работел като барман. Играл в една-две постановки и, както често се случва в професията му, правилният човек го забелязал и го поканил да играе в Габровския театър.

„Където и да играеш, винаги играеш на 100", казала му актрисата Пепа Николова малко по-късно, когато животът ги срещнал. „Не правиш разлика, подчертала тя пред Геро, защото никога не знаеш дали в салона няма да те гледа някой режисьор, например." Така че, на която и сцена да е играел, Геро винаги се е раздавал. Дори в четирите години, в които получавал шокиращите 90 лева на месец. Актьорът приемал този период за временен. Фокусирал се върху възможността да се развива и да обогатява опита си.

След Габрово, Геро играл в театрите в Русе, в Кърджали и в Смолян. За кратко работел в сутрешния блок на МСАТ в София, след което се явил на кастинг, организиран от Къци Вапцаров за водещ на предаване по Би Ти Ви. С продуцента се познавали от времето, в което Геро бил лице на "Монополи" по БНТ. Още като го видял, Къци Вапцаров обявил кастинга за приключен. И така Геро станал водещ на „Горчиво", което продължило четири години. Геро пак станал известен, но този път не се главозамаял. Вече бил здраво стъпил на земята. Такъв е и днес.

Актьорът, който е бил водещ и на предаването „Господари на ефира" и е познат още от шоуто „Пълна лудница", е играл в Малък градски театър "Зад канала", в Сатиричния и Младежкия, както и в театрите в Сливен, Хасково, Пловдив и в родния си град Русе. Геро е участвал в спектакли на Варненската опера, както и на тези в Стара Загора и Бургас. И макар в началото на кариерата му да са му подлели вода за Народния театър, години по-късно Геро стъпил и на тази сцена. Всъщност, той по-скоро се завърнал.

„В театъра има много вагони, но има два-три локомотива", казал му веднъж Георги Калоянчев, с когото се сближили, когато навремето играли в представление в Пловдив. „Е?“, възкликнал Геро тогава. „Това искам да ти кажа, че си локомотив! Ще дърпаш...", отвърнал му Калата. Той е сред големите артисти, които Геро е имал честта да срещне в професионалния си път. Разказвал е и забавна случка с Калоянчев. Разпитвал го веднъж и с изненада открил, че и бащата на Геро е бил мандраджия. Калата разбрал още, че младият му колега също е завършил механотехникум. „Този ми краде биографията!", възкликнал накрая Калоянчев, разбира се, с чувство за хумор.

Геро е изминал доста дълъг път. Играл е в над 50 спектакъла и вече може да си позволи лукса да избира в какви проекти да участва. "Главното е да си там, където се чувстваш щастлив", казвал е актьорът. Той е щастлив, защото знае кой го е разбрал при провалите си. Наясно е какво може. И най-вече Геро е щастлив, защото има прекрасно семейство. Той и журналистката Цвета Гагарова имат пораснала вече дъщеря Йохана, която засега е избрала пътя на известния си татко - посещава театрална школа и свири на китара.

„Трябва да си куршум - да целиш в целта, да вървиш по правилна траектория", сподели Геро преди време в предаването "Имате среща" по БНТ и извади патрон, който дълго време носел в чантата си. Пазел го, за да му напомня, че не е безсмъртен. Геро никога не го е забравял. Той даже е от хората, които взимат превантивни и информирани решения за здравето си. Затова през 2024 г. актьорът се подложи на бариатрична операция при доц. Гроздев в МБАЛ „Св. София". Това е байпас на стомаха. „Не е пръстен, а чисто медицинска операция, защото в един момент при мен вече беше спрял метаболизмът. Не работеше. И трябваше да се възстановя, защото вече беше трудно за мен при това натоварване, което имаме в предаванията, чисто здравословно", обяснявал е Геро.

В резултат на интервенцията той свали 50-51 кг. Решението му очаквано предизвика бурни реакции. Не само в социалните мрежи. Геро е разказвал, че почитатели често го спирали и по улиците. „К'во стана, бе! К'во напрай, бе?!", питали го те. Геро отвръщал с усмивка: „Нищо, просто си влязох в размера!"

Взел мерки, за да е по-добре, казвал е още актьорът. И го направи малко преди 50-ия си юбилей. Актьорът, който ще празнува 52-рия си рожден ден на 10 юли, е споделял, че у нас почитателите често скъсяват рязко дистанцията с известни личности. Явно ги усещат близки, защото им говорели, все едно са състуденти. Хубавото е, че ги спирали с добро отношение. Геро пък най-много се радвал, когато споделят и впечатления за постановка или филм, в които са го гледали.

Бивш от МВР76

преди 29 минути

Няма да го забравя Люси Иларионов на какво беше заприличал . Какъв беше като млад, че докато беше младеж. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

Мангалко дойчева

преди 28 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

17.05.1976г.

преди 26 минути

Хот Арена , че това сатанинско фейскенефбук пространство. Вижте ме аз съм Красивата и Известна Българка Никол Станкулова( Мангалката надежда дойчева). Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

