Андреа Банда Банда се издокара като магистралка за празниците. Брюнетката заложи на сексапила, но пресоли манджата.

Обу си мрежести чорапи с дупки и панделки точно като в клиповете на Мадона, когато играе проститутка, само че бели, вместо черни. Гарнира ги със съответните обувки на ток – доста елегантни, стига да не бяха с тези чорапи. За капак опъна лъскави ръкавици и се настани с кръстосани крака на маса, застлана на бяла покривка.

В този вид тя си направи фотосесия и я сподели с феновете си в социалните мрежи. Не е ясно каква е била идеята й, но ефектът беше, че звездата, която иначе го раздава много начетена, оригинална, умна и с претенции, се вкара в образа на булевардна дама или най-малкото – на порно актриса. „Обичам елегантността в идеите и не бъркам елегантност с претенция. И вие недейте”, написа Андреа в коментар към снимките си.