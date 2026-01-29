Последни
Популярни
Горещи

Антоанет Пепе мята японски палачинки

https://hotarena.net/az-jenata/antoanet-pepe-myata-yaponski-palachinki HotArena.net
HotArena.net
91
Антоанет Пепе мята японски палачинки

HotArena.net
91

Антоанет Пепе и съпругът й Иво Карамански-младши откриха перфектната локация в София за продажбата на японските си палачинки, пише България Днес.

Бързо след раждането на бебето Беатрис тя се върна в семейния бизнес и взе да мята вкусните изделия. Безценна помощ с идеи за оформянето на пространството оказала на младата двойка майката на Карамански - Нели Сано.

Многодетната майка и любимият й мъж са много близки със съпруга на Нели - популярния актьор Александър Сано, който на всеки кулинарен базар си похапва вкуснотии с доведения си син. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.