Антоанет Пепе мята японски палачинки

Антоанет Пепе и съпругът й Иво Карамански-младши откриха перфектната локация в София за продажбата на японските си палачинки, пише България Днес.

Бързо след раждането на бебето Беатрис тя се върна в семейния бизнес и взе да мята вкусните изделия. Безценна помощ с идеи за оформянето на пространството оказала на младата двойка майката на Карамански - Нели Сано.

Многодетната майка и любимият й мъж са много близки със съпруга на Нели - популярния актьор Александър Сано, който на всеки кулинарен базар си похапва вкуснотии с доведения си син.