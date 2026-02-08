Балдъзата на Наум Шопов роди

Балдъзата на Наум Шопов – младши стана майка за първи път. Тя е дарила с рожба любимия си мъж. Бебето носи името Симеон. Щастливата новина Ая Минкова съобщи лично в социалните мрежи, като не скри вълнението си от най-важния ден в живота си.

„На 3 февруари се роди нашият син – Симеон Антонов Тумбев. Щастие! Тепърва ще благодаря!”, написа развълнуваната родилка.

По повод радостното събитие в България се е прибрала и сестрата на Ая – нейната близначка Теа Минкова. Тя до последно е била в Шри Ланка заедно с мъжа си Наум Шопов, който в момента снима новия сезон на риалити формата „Ергенът”. Предаването все още не се излъчва, но снимките вече усилено текат. Семейната радост обаче е накарала Теа да се върне спешно у нас, за да бъде до сестра си в този толкова емоционален момент. Двете близначки са изключително близки и не крият силната си връзка, която ги обединява в най-важните мигове от живота им.