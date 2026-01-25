Благовеста Бонбонова си разби главата

Благовеста Цакова, по-известна като Бонбонова от риалити формата „Ергенът”, притесни последователите си в социалната мрежа, след като показа снимки с рана на челото. На един от кадрите се вижда лепенка, а на друг - кървава травма.

Миньончето не даде подробности как точно се е случил инцидентът и при какви обстоятелства се е ударила. Тя увери, че се чувства добре и няма сериозни последици, което донякъде успокои феновете ѝ. Както често се случва, липсата на конкретна информация породи различни предположения, но Бонбонова предпочете да запази детайлите за себе си.

Иначе риалити звездата изглежда в добро настроение и след края на „Ергенът”. Любовната ѝ история с Денис нямаше щастливо продължение извън предаването, но Блага не крие, че остава отворена за нови емоции и вярва, че любовта тепърва ще я намери. Междувременно тя не стои на едно място. Последно сподели кадри от екскурзия в Катар, където е била в компанията на своя приятелка.