След раздялата! Кристина от „Ергенът“: Виктор се оказа ЖЕНЧО (Вижте как го изложи)

Раздялата между Кристина и Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ този път е факт, научи Intrigi.bg първи за драмата. Двамата са се скарали дни след Свети Валентин, макар пропукванията да са започнали още доста преди това, разкриха наши източници.

„Дениз може да е всякаква, но за Виктор се оказа права – пълен комплексар. Интересува се само от хорското мнение и му е много важно какво ще кажат хората за нашата връзка... Писна ми от постоянните му съмнения в мен и от това как ще изглеждаме отстрани“, оплакала се наскоро юристката пред приятелки. По думите й Виктор наистина се оказал въздух под налягане, не само финансово, но и като характер – бил пълен женчо. Той постоянни се сърдел и цупел за всяко нещо, философствал, влизал в спорове и чакал извинение. Бил вманиачен по хорското мнение и нонстоп четял коментари за себе си в социалните мрежи.

Тези дни това се потвърди и в Инстаграм профила й, където публикува многозначително меме, на анимиран Кен. „Цял ден не ми е писала тая Барби, ама и аз няма да й пиша. Кво си мисли – аз да й пиша първи ли?!? В днешно време вече не става, скъпа“, кахъри се облеченият в розова рокля Кен, докато се пудри пред огледалото.

Сторито й е показателно и визира разочарованието й от меко казано „женското“ поведение на Виктор във връзката им. Нещо повече – според нейни дружки думите на Кен били огледални на Виктор - винаги когато били скарани за нещо, той се инатял и чакал първо тя да му пише.

В отговор на злепоставящото меме, пишман бизнесменът пък изтри всичките си общи снимки с Кристина.

Май Дениз ще излезе права, че се е отървала навреме...