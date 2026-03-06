Срещу 3 бона: Азис се кълчи с обувките на Риана

Попфолк звездата Азис получи първия си подарък изненада за рождения си ден от своята близка приятелка Галена.

Певицата го изненада с топмодел обувки от последната колекция на супер актуалния моден бранд Balenciaga. Цената на ефектния модел достига около 1500 евро, а виолетовият цвят, избран специално за певеца, се оказва истинска рядкост - ако изобщо успеете да го намерите в бутиците.

Краля на попфолка не пропусна да се похвали с подаръка, като пусна клип и тагна приятелката си Галена. Любопитен детайл е, че луксозната марка е любима и на редица световни знаменитости като Ким Кардашиян, Дуа Липа, Риана и Кание Уест, които често се появяват с модели на бранда както на червения килим, така и в ежедневието си. Азис също е притежател на повече от един чифт. С абсолютно същия модел беше забелязана и Ким Кардашиян наскоро. Трак обувките са често виждани при знаменитости и инфлуенсъри, което ги прави символ на лукс и стил, пише „Телеграф“.

Звездата ще празнува своя рожден ден на 7 март. Тази година Азис навършва 48 години. През годините Азис е получавал редица запомнящи се подаръци - от луксозни часовници и дизайнерски бижута, до екзотични пътешествия и уникални сценични костюми. Негови близки разказват, че певецът винаги е ценял нестандартните изненади, особено когато са свързани с мода, стил и сценично присъствие.