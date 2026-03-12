Холивудската красавица с български корени Нина Добрев срещна вампир в Париж. Тя публикува снимка с колегата си от "Дневниците на вампира" Пол Уесли, пише Телеграф.

Кадърът е направен в парк във френската столица, където в момента се състои Седмицата на модата. "Изненадващите срещи в парковете в Париж са най-добрите", написа под слънчевата снимка Нина. В Париж Нина е заедно със своята майка Михаела, която е художник. Това е първото им съвместно посещение на френската столица.

Повод за визитата им е Международния ден на жената. Актрисата нарече майка си жената, която я е научила на висчко и продължава да я вдъхновява всеки ден.