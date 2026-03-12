Яна Маринова плаче за Русия

Яна Маринова помести тъжно размишление за съдбата на Русия и руската култура, която по думите й "я е изградила като човек и творец". Популярната актриса призна, че сърцето й се разкъсва от мъка, защото при целия си пиатет към руските писатели, филми и музика, тя се "ужасявала от дете от Сталин, а в момента и от сегашния режим в Русия".

"Преди месеци, завинаги се раделих с един от най-близките си приятели, защото не разбираше моралната ми съпротива да отидем на екскурзия в Москва в момента на тази война", написа с болка звездата от "Стъклен дом".