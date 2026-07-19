Черната Златка се отказа от ресторантите, влезе в хранителен магазин в Созопол и се шашна

Черната Златка обърна гръб на ресторантите и прекарва ваканцията си на морето с храна, която сама готви. Тя сподели в социалните мрежи, че е пазарувала в един от супермаркетите в Созопол, който за първи път видяла толкова претъпкан с хора.

„Според мен това е резултат от инфлацията, непрекъснатото покачване на цените и цялата несигурност около еврото. Все повече семейства са принудени да пазаруват и да готвят сами, за да могат все пак да си позволят приятна почивка и да заведат децата си на море! Не искам да обвинявам никого, но лично аз смятам, че липсата на достатъчно контрол върху цените буквално изгони хората от плажовете, ресторантите и заведенията. За мен не е нормално един таратор да струва между 9,50 и 13 евро. И да, аз също съм сред тези хора. Не смятам, че е срамно да пазаруваш разумно и да си приготвяш храната. Напротив, човек трябва да бъде практичен и много организиран в живота като цяло. За мен е по-важно семейството ми да има спокойствие и да изкара хубава почивка, отколкото да доказвам кой къде и колко е похарчил”, изля емоции Златка.

Тя е била впечатлена не само от количеството хора в магазина, но и от тяхното добро възпитание и уважението, което са показвали един към друг.