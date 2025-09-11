Дъщерята на Тони Димитрова - "на мама гордостта"

Любимата певица Тони Димитрова сподели кадър в социалните мрежи, на който грее красивата й дъщеря. Под снимката с минималистични, но емоционални думи тя написа: "На мама гордостта. Обичам те, Магуш".

Магдалена Добрева е на 25 години и в момента учи магистратура в престижната военна академия "Георги Сава Раковски" в София. Специалността й е "Психология на сигурността и отбраната". Тя реши, че иска да се развива по свой уникален път. Първо иска да стане актриса и влезе в НАТФИЗ, но напуска преждевременно, пише Ретро.

След това постъпва в Художествената академия със специалност "Дизайн". След това решава да запише специалност "Криминалистика" в пловдивското висше училище по сигурност и икономика, където се дипломира като бакалавър.

