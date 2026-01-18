Деси Цонева колекционира екипи за ски

Деси Цонева е вманиачена по ски екипите. Дъщерята на легендарния тв водещ Митко Цонев постоянно вкарва нови попълнения в колекцията си от грейки.

„Вляза ли в спортен магазин, става страшно. Купувам всичко, което мога да използвам по белите писти. Към зимните курорти обикновено пътувам с по няколко куфара, в които мъкна няколко скиорски гащеризона, якета и т.н.”, сподели пред „Уикенд” внучката на Коста Цонев и Анахид Тачева. И допълни, че навремето мъжът й Явор Стефанов много се учудвал на афинитета й към екипировките за слалом, но вече е свикнал на всичките й странности.