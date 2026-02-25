Устата изригна: Ситуацията с „Петрохан“ е ясна, не вярвам в конспиративни теории!

„Ситуацията с „Петрохан“ е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории!“

Това заяви пред вестник „България Днес“ рапърът с ярка позиция и безкомпромисно мнение Иван Динев-Устата. Докато обществото продължава да обсъжда трагичния случай и да създава различни хипотези, музикантът подчертава, че се доверява на разследването на МВР и прокуратурата.

„Нещата са много прости. Това са хора, наричани от едни секта, от други – общество, които са извършили ритуални самоубийства. При тях педофилията е била налице. Ивайло Калушев и така наречените „пазители на природата“ може да са правили много добри дела, но и най-добрите хора вършат злини, за които няма прошка“, смята изпълнителят, който също е дълбоко потресен от трагедията в Стара планина.

За твърденията си Устата посочва есемесите, изпратени от Иво малко преди тялото му и тези на Николай Златков и Александър Макулев да бъдат открити в кемпер в близост до връх Околчица на 8 февруари.

„Той е планирал самоубийството. Просто преди това е убил няколко души. Както се чува и на записите, казват, че ги чака по-добър живот. Предполагам, че са вярвали, че ще се преродят“, коментира Иван Динев, като изразява подкрепа за версията на властите.

Особено остро той се изказва по отношение на родителската отговорност:

„Най-ужасяващото е как родителите оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже? Тази жена, София Андреева, е еталон за лоша майка. Изказванията ѝ са потресаващи! Не лампичка, а сирена трябва да светне в институциите и в хората, за да не поверяват грижата за децата си на други. Какво означава да живее с гурута? Не го разбирам“, недоумява Устата, който е баща на две дъщери.

Случаят „Петрохан–Околчица“, при който шестима души бяха намерени мъртви, предизвика широк медиен отзвук и породи повече въпроси, отколкото отговори. Според събраните до момента доказателства, експертизи, записи от камери и свидетелски показания, тримата мъже в хижата сами са сложили край на живота си. Двамата младежи в кемпера са били простреляни от Иво Калушев, след което и той се е самоубил.