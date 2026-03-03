Последни
Ивка Бейбе като Робинзон на самотен остров

На самотен остров посрещна Баба Марта Ива Иванова - Ивка Бейбе. Звездната инфлуенсърка не издава местонахождението му, но от фотосесията й става ясно, че и тя като Робинзон е намерила своя Петкан, с когото споделя красотите на екзотичното кътче, пише България Днес.

„Една от най-добрите гледки, на които съм била", рапортува на феновете си Бейбе. Ивка сияе от щастие, че в родината й е вече пролет, но..., бленува отсега за лятото.

„Има още малко и лятото пристига", обяви в разрез с календара любителката на нетривиалните ваканции.

