Деси Стоянова се върна в Би Ти Ви. Това беше бомбата на 25-ия рожден ден на телевизията миналия вторник, която засенчи всички останали новини и звезди за вечерта. Напусналата водеща на „Преди обед” влиза в ново шоу. То беше представено като „екстеншън” или допълнение към риалитито „Тейтърс: Игра на предатели”. От 28 септември, всяка неделя в 22 часа, Деси ще интервюира отпадналите от играта участници. Предаването й се казва „Трейтърс: Маските падат”.

Бомбата за вечерта хвърли водещият на „Трейтърс” Владо Карамазов. На специална прожекция преди партито за рождения ден на телевизията той съобщи, че ще има „екстеншън” или продължение на новото риалити, в което водеща ще е забележителна жена. Пред публиката излезе Деси Стоянова, което предизвика суматоха в залата. Само преди месец журналистката сподели, че не смята да се връща в телевизията. Явно обаче се е задействала максимата, че „стара любов ръжда не хваща” и тя въпреки всичко е приела оферта за това шоу.

Предаването на Деси няма да е като „Преди обед” – всеки ден по няколко часа. То ще се излъчва само докато върви риалитито „Трейтърс”, веднъж седмично и най-вероятно ще е на запис. Но това е идеален вариант почитателите на Деси да могат отново да я гледат в ефира на Би Ти Ви, като в същото време ще й остава достатъчно време, за да движи и личния си бизнес проект, заради който навремето напусна телевизията. Още преди два месеца „Уикенд” писа, че тя е получила и оферта да влезе като участничка в „Трейтърс” заедно с друга напуснала водеща – Биляна Газанова. И двете обаче съобщили, че нямат такава възможност, защото са твърде заети.

За радост на феновете, Деси Стоянова не само се връща на екран, но и се събра с бившия си колега в „Преди обед” Александър Кадиев, който напусна предаването година преди нея. Макар и само за една вечер, любимият дует на зрителите на Би Ти Ви отново беше заедно – специално за празника. Деси и Сашо бяха водещи на официалната програма. „Винаги сме щастливи да работим с вас”, обърна се към двете звезди изпълнителният директор на телевизията Ралф Бартолайт.

„Най-добрите водещи сте вие!”, отсече майката на Кадиев – Катето Евро, зад кулисите. Тези думи се чуват в клип, който Деси и Сашо споделиха в социалните мрежи. „Спомняме си минали времена”, казва Стоянова зад сцената, а Сашо допълва: „12 години, в които създадохме телевизионна история!”. В противоречие с вечните им караници в ефир, докато работеха заедно, които днес феновете им си спомнят с носталгия, водещата отбелязва: „Много ми е приятно да съм отново с теб на една сцена!”. „На мен ми е още по-приятно! Да кажем на хората, които все пак ни уважават: ако ви трябва най-хубавата двойка, пишете ни на лично в Инстаграм!”, отговаря Кадиев.

От Би Ти Ви съобщиха пред „Уикенд”, че засега не се очаква общ проект на любимата на зрителите телевизионна двойка. Събирането им за празничната вечер обаче издава, че не е невъзможно да ги видим отново заедно на екран, макар и след време.

Иначе вечерта на телевизията по традиция беше бляскава и наситена със звездно присъствие – като се започне от водещите от телевизията, мине се през изпълнителите, които забавляваха публиката, и се стигне до гостите. Програмата започна със забележителен танцов пърформанс – препратка към един от гвоздеите в програмата този сезон – „България търси талант”. След него на сцената излезе Папи Ханс, който, освен да пее, потанцува казачок, изказвайки благодарности за това свое умение към шоуто „Денсинг старс”, в което се представи блестящо и стигна почти до финала преди година и половина. Вероятно това е било и намек, че е крайно време телевизията да върне на екран това забележително бляскаво и красиво състезание. След Папи Ханс на сцената излезе Криско, последван от Владимир Ампов-Графа. И тримата изпълнители този сезон не са ангажирани на екран в Би Ти Ви, но не е изключено да ги видим в някое от предаванията след Нова година.

Сред гостите изпъкваха много от звездните участници в „Трейтърс” начело с водещия Владо Карамазов. Там бяха красавиците Диляна Попова и Глория Петкова, Даниел Петканов, Ева Веселинова – впечатляваща в черната си рокля с дълбоко деколте, и цяла сюрия „ергенки”, придружаващи „баш ергена” Мартин Елвиса. Цяла вечер той не се отдели от най-добрата си приятелка в своя сезон на риалитито – Анна-Мария, която зрителите сега гледат в „Трейтърс”. Това, с което тя впечатляваше най-силно в празничната вечер, беше огромното деколте със съблазнително преливащи през него форми. Край двойката жужаха други моми от сезон 4 като Мартина, Любомира, Бранимира и т.н. Водещата на „Ергенът: Любов в рая” – Райна Караянева, беше на партито с половинката си – д-р Стефан Церовски. Боби Лазаров изгледа епизода на „Трейтърс”, а на следващата сутрин съобщи по телевизията, че не е останал на партито след прожекцията, защото трябвало да си ляга – бил на работа в сутрешния блок на другия ден. Искра Онцова, Мирела Иванова, Мира Радева, Антон Стефанов, Даниел Бачорски, Дани Белев обаче останаха на партито. Оля Малинова и Иван Юруков не се появиха дори за специалната прожекция. Юруков е имал представление в Народния театър, а за водещата от „Преди обед” не стана ясно какво я е възпрепятствало. Натали Трифонова я нямаше – очаква се тя скоро да роди, но на партито бяха Станислава Цалова заедно с новите си колеги от прогнозата за времето Александрина Янкова, Алис Борисова и Петроний Евтов. Мария Цънцарова, Ники Кънчев, продуцентът Ники Николов също бяха там.