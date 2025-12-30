Последни
Джулката зимува в Гърция

Инфлуенсърката, модел и носител на титлата „Мис Силикон“ Джулиана Гани сподели кадри от зимната си почивка в социалната платформа Инстаграм, която е не къде да е, а в Гърция.

Там тя е в компанията на любимия си Теодор Гецов, наслаждават се на местната кухня и както винаги — потъват в лукс. Авторката на „Мъжете са боклуци, но не можем без тях“ демонстрира и стил, облечена в червен костюм, акомпаниран от червени очила.

Не може да се отрече, че макар и нестандартно, Солун не е лош избор за прекарване на зимния сезон, пише Телеграф.

