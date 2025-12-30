Теди Кацарова пусна хорър

Певицата Теди Кацарова сподели новото си парче заедно с младежа Billy Joynal (Мариан Николов), озаглавено „Баница с грозде“. Макар и песента да е нежна и мелодична, видеото по-скоро напомня на хорър филм с ужасяващ край, пише Телеграф.

В него Теди заедно с момчетата от БНБенд посещават приказна зимна хижа, посрещнати от мистериозна хостеса (Цвета Стоева), която им казва, че „леля Нели ги очаква“. Малко по малко приказката бива нарушена и в крайна сметка всички се оказват вързани и принудени да ядат баница, предполагаемо от грозде.

Видеоклипът е заснет изцяло в Боровец, а режисьор е Данил Кираджиев. Това е третата съвместна песен между Теди Кацарова и БНБенд, като предишните две бяха „Неонови залези“ и „Точният момент“.

Към този момент видеото на „Баница с грозде” е постигнало завидните 110 хиляди гледания, а тепърва предстои да излизат още колаборации, както самата певица вече обеща.