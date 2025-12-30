Тайната се разкрива: Коя ще изиграе Лили Иванова

Търси се: визуална прилика, певческият талант е плюс, но не е задължителен. Това са двете условия за главната женска роля в игралния филм, посветен на живота на Лили Иванова „Лили - Любовта е живот“.

Кастингът вече започна и ще продължи до 20 януари, пише Ретро. Поканени да кандидатстват са всички професионални актриси, които имат желание и смятат, че могат да се докоснат до образа на една от най-емблематичните личности в българската културна история, казаха от продукцията. Две актриси ще изберат коя тяхна колежка е най-подходящата за главната роля.

Кастинг-режисьорката е Боряна Братоева, която зрителите познават от малкия екран с ролите й в „Съни бийч“, „Майките“, „Седем часа разлика“. Ще й помага кастинг-асистентката Пламена Божилова, по-позната с името Кейт Никълс. Тя придоби популярност у нас със сериала „Татковци“.

Двете първо ще прегледат всички видеа на актрисите, кандидатствали за прослушването. След това ще се свържат с тези, които преминават в следващия етап. Заради сценария се търси жена на възраст между 20 и 30 години. Очаква се в началото на 2026 г. вече да стане ясно коя ще изиграе великата певица.

Проектът ще бъде заснет в епоха и ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната й творческа активност. Сценарият е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, a oneратор Мартин Балкански. Филмът е съвместна продукция на фондация „Лили Иванова“ и продуцентската компания „Междинна станция“.