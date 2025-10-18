Елена Телбис май ще става режисьор

Елена Телбис бе щракната от фотографите на "България Днес" в центъра на София с книгата "Власт, суверенитет и режисура" в ръка.

Четивото е дело на Явор Гърдев, утвърден режисьор и преподавател по "Театрално и филмово изкуство" в Нов български университет, и разглежда ролята на режисьора, творческата му власт и влиянието му върху актьорите и публиката. "Не съм сигурна, че искам да продължавам да се занимавам с актьорската професия", отсече Телбис пред Мон Дьо миналата година и продължи: "Не срещам много хубави текстове и режисьори, с които искам да работя. Занимава ми се с нещо друго".

Явно актрисата е поела по пътя на режисурата. През годините тя се утвърди като изключителна артистка с роли в театъра - "Хамлет", "Дон Жуан", "Жана", както и във филми и сериали като "Каръци", "Лошо момиче" и "Вина". Снимките й с книгата на Гърдев веднага породиха спекулации за нов режисьорски проект. Любопитството към трудовете на преподавателя и режисьора подсказва, че Телбис търси вдъхновение за собствените си проекти и възнамерява да се впусне в нови творчески територии.