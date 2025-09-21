Емилия с тоалет за 2000 евро на кръщенето на малката Жоржина

Емилия не изневери на себе си и блесна със скъпарски тоалет на кръщенето на малката си дъщеря Жоржина. Хитовата изпълнителка избра марката „Долче и Габана“, като визията й струва над 2000 евро, без обувките.

Певицата и любимият й Жорж Башур организираха пищно тържество за кръщенето на дъщеря си, за което бяха спазени всички традиции. Семейството се беше погрижило за празничната атмосфера, която включваше много балони и сладкиши, както и за заснемането на всички важни моменти. Емилия показа даже и подредбата на масите.

От споделените кадри стана ясно, че на кръщенето в църквата и по-късно на почерпката са присъствали много роднини, а в разгара на празника Емилия е изпълнила няколко песни. Сред гостите бяха и бизнесмените Даниел Бачорски, познат от „Хелс Китчън“, и Ариф Маджид, които дойдоха със съпругите си – съответно Атанасия и Жасмин, която на времето беше асистентка в предаването „Сделка или не“ по Нова тв, а водещ беше Румен Луканов.

„Снимките са прекрасен начин да запечаташ кой как се е чувствал и какъв е бил в онзи специален за всеки момент. Щастлив или тъжен, емоционален или леко изнервен, млад, стар, весел или намръщен. Ето още малко спомени, които ще помня винаги. Благодаря на всички приятели, че напълниха празник ни с много любов и мили моменти!“, написа Емилия към някои от снимките.