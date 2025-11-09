Емилия яхна златен „Мерцедес” за 150 бона

Фолк дивата Емилия сменя колите си като носни кърпички. Певицата бе засечена от репортер на „Уикенд” с нов луксозен звяр на четири колела, който определено не остава незабелязан – „Мерцедес” S 500 в златист цвят. Моделът сам по себе си говори за висок стандарт и изискан вкус, но цветът е по-скоро като за Емрах и Софи Маринова.

Колата не е чисто нова, а нов внос от Германия и струва около 150 000 лева. Според запознати, автомобилът е с мощен двигател, кожен интериор, изобилие от технологични екстри и ускорение, което може да накара всеки да си поеме дъх. Цената му като нов е над 250 000 лв., но Емилия се е спряла на втора употреба кола и е платила доста по-малко. Според запознати, певицата е платила 65 бона в брой, а останалата част ще изплаща на равни вноски в продължение на година и половина. Изпълнителката декларира, че сама си е купила колата, а не й е подарък от мъжа й Жорж Башур. Емилия е сред оборотните изпълнители, а хонорара й е 12 000 лева на участие, така че може да си позволи комфортна и скъпа кола.

Емилия трудно шофира голямото возило, с което отиде на пазар в квартален супермаркет. Блондинката паркира точно пред входа, въпреки знака, указващ забрана за спиране на това място. Любимата на Жорж Башур набързо изтича до магазина и отпраши в неизвестна посока. Емилия беше с тениска, дънки и бейзболна шапка на главата. Тя беше без грим и не биеше на очи сред останалите пазаруващи. Единствено почти липсващият й нос правеше впечатление. Явно семейство Башур е успяло да превъзмогне финансовите проблеми, които се бяха стоварили върху тях и малко по малко обогатяват автопарка си, който беше внушителен, но го разпродадоха преди 2-3 години, защото ги бяха налегнали солидни борчове.