Ергенката Гергана спечелила 15 000 лева от "Сделка или не"

Гергана Стаменова влезе в новото романтично риалити "Ергенът: Любов в рая" след като не успя да спечели сърцето на Виктор от сезон 1. Тя признава, че неотдавна е дала шанс на свое бивше гадже, пише Филтър.

За жалост обаче връката приключила. Докато нещата в личен план за нея не вървят добре, по всичко си личи, че певицата обича да е на екран.

Само преди няколко месеца Гергана участва в "Сделка или не", където извади късмет и си тръгна от играта с 15 000 лева. Тя сподели, че ще вложи спечелените пари в нова песен и клип, след което направи премиерата на парчето "Кармата".