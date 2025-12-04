Ето я тайната: Корнелия Нинова се стопи с "Оземпик"?

Последни
Корнелия Нинова отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като си пусна снимка, на която е с каубойска шапка и високи ботуши до расов кон, пише Ретро. Това не е първата й каубойска проява онлайн. Този път фокусът беше към видимо променената й фигура. Тя изглежда значително отслабнала и и стегната, което веднага породи коментари.

Част от потребителите побързаха да я похвалят за усърдието. Други обаче се усъмниха, че промяната е твърде рязка, за да е само от тренировки. Възможно ли е Корнелия да е използвала "Оземпик", чрез който бързо се свалят килограми.

Новата й визия и активността в социалните мрежи явно са част от стратегия за набиране на популярност за бъдещи избори. 


 

