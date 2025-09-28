Ева Веселинова стига до финала в „Трейтърс”

Ева Веселинова, бивша репортерка в „Господари на ефира” и настояща водеща на подкаст, се превърна в едно от най-обсъжданите лица в новото предаване на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели”.

Блондинката впечатли с присъствието си още на премиерата на шоуто, където се държеше като „кралицата на вечерта” и заемаше централно място на общите снимки – според запознати езикът на тялото й подсказва лидерски позиции и дори победа.

Хора от кухнята на формата твърдят, че Ева наистина е стигнала до финал. Другият финалист и евентуален победител е рапърът Венци Венц. Правилата на играта са такива, че може да има повече от един победител.

Веселинова споделя, че покрай снимките на шоуто за първи път се е отделила от близнаците си Борис и Стефания, което е и нов трогателен момент за нея. Чаровната блондинка признава, че няма намерение да се връща в телевизията - просто е харесала идеята на играта и предизвикателството, което носи.