Тереза Палова със световна титла от Китай

Тереза Палова, българката, която представи страната ни на международен конкурс в Китай, завоюва престижна корона за красота и се върна у дома с ценен опит и незабравими спомени.

Тя сподели пред камерата на „Преди обед" по Би Ти Ви, че участието ѝ на световната сцена е изпълнено с вълнение, лично израстване и вдъхновение за бъдещи проекти.

Пътят ѝ към този успех започва от любопитството към модата и сцената, което постепенно се превръща в силна мотивация да се развива не само като модел, но и като личност.

Конкурсът в Китай предоставя възможност на Тереза да се срещне с участнички от цял свят, да обменя опит и да покаже многопластовия характер на женската сила и самочувствие.

Тя сподели, че освен красота, участието ѝ носи и значение за културния обмен между България и други държави, както и шанс да промотира родната ни култура пред международна аудитория.

Световната титла от Китай е не само престижно отличие за Тереза Палова, но и отправна точка за нови творчески и професионални планове, които тя възнамерява да реализира в бъдеще.