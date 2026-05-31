Гери Малкоданска яде тайно от мъжа си кебапчета

Гери Малкоданска може да изглежда като жена, която живее на зелени салати и детокс смутита, но истината се оказва по-различна.

Красавицата изобщо не се лишава от любимите си изкушения и спокойно яде пицa, без това да се отразява на фигурата й. Тук обаче се намесва мъжът й – интериорният дизайнер с големи претенции Алекс Ковачев, който сериозно се заема да превъзпита хранителните навици на благоверната си още в началото на връзката им. Когато се запознават, синоптичката предпочита да си угажда с народни манджи като паниран кашкавал и кебапчета. За изтънчения вкус на Ковачев обаче това е направо престъпление. Той настоява любимата му да свиква с по-изискани ястия – миди, стриди и различни гурме специалитети, които според него подхождат повече на стила им на живот.

Гери признава, че сега наистина набляга на по-изисканата кухня, но понякога все още тайно си хапва от старите любими вкусотии. „От време тайно ям кебапчета и кашкавал пане”, казва Малкоданска уж на шега. Червенокосата дама не крие и слабостта си към пицата. Въпреки това, тя не качва килограми и впечатлява с манекенски мерки.