Проговори бащата на Ервин! Вижте какво разкри за Дара

"Благодаря за поздравленията", щастлив е Милен Заимов, бащата на мъжа й Ервин

"Горди сме с Дара!" Това каза ексклузивно пред "България Днес" свекърът на изпълнителката Милен Заимов по повод победата й на "Евровизия". Заимов е баща на д-р Ервин Иванов, за когото певицата се омъжи преди година. След като грабна кристалния микрофон във Виена, гласовитата варненка сподели, че дължи победата именно на мъжа си.

При заминаването си за Австрия Дара разказа пред "България Днес" какво я е накарало да участва в състезанието след хейта, който я заля покрай националната селекция. Покрай съмненията си тя не спала цяла нощ и в 4 ч. сутринта казала на мъжа си, че ще се отказва. "Не, абсурд! Няма да стане. Никакви такива! Ти си луда! Измисли друг начин да се оправиш", надъхал я Ервин.

Потърсен за коментар след победата, свекърът видимо се изненада и смути от журналистическия интерес към семейството му. Въпреки това призна, че с вълнение са гледали финала на конкурса и са стискали палци за представянето на снаха си. "Благодаря за поздравленията", каза Милен Заимов с усмивка на уста. По телефона той звучи радостен и щастлив.

Дара и Ервин с победната статуетка във Виена

Родителите на Ервин са от Дулово. Бащата Милен е експерт в тамошната Общинска служба по земеделие. Преди това е участвал в турнири по тенис на маса. Майката, която е от турски произход от общността на алевитите, е старша сестра в местната болница, разкриват запознати.

Самият Ервин се занимава с фармакология и разработва проучвания за влиянието на канабиноидите (масло от канабис - б.а.) в лечението на тумори, за да създаде терапии от следващо поколение.

Освен с постиженията на своя син родителите на Ервин може да се гордеят и с успехите на известната си снаха. След триумфа в Австрия Дара беше посрещната от хиляди фенове на пл. "Александър Батенберг" в столицата. София и Варна обявиха, че ще я правят почетен гражданин. Певицата успя да влезе в престижната класация на "Билборд" на 90-о място и призна, че големи лейбъли искат сътрудничество.

Изпълнителката на "Бангаранга" е затрупана с участия, изяви и интервюта

Победителката от "Евровизия" едва ли е успяла да отскочи до Дулово за среща с родата. Тя пътува до Стокхолм, където за няколко дни се отдаде на творене на песни. Срещна се и с екипа от песенния конкурс, благодарение на който покори сцената. После се завърна в София, където участва в снимките на "Гласът на България" като треньор. През малкото си свободно време дава интервюта за издания от цял свят.

Не липсват и прояви на сцена. Дара ще участва в тазгодишното издание на наградите "MAD Video Music Awards" в Атина, които ще се проведат в средата на юни. Очаква се тя да бъде един от акцентите на вечерта, като се очаква да изпълни "Бангаранга" - песента, която я изстреля на върха на "Евровизия".

Южните ни съседи полудяха по парчето, особено покрай факта, че е създадено от гръцки композитор.

Името на Дара се завъртя и около песенен конкурс в Севиля, Испания. Там България ще бъде представена с парчето на варненката "Онче бонче". Във фестивала ще участват 26 държави. Прави впечатление, че сред участниците и е румънската звезда Александра Капитанеску, която представи страната си на "Евровизия" със скандалната песен "Choke me". Този път тя ще мери сили с "Heat".