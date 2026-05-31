Нели на Сано обзаведе апартамента на Мон Дьо

Бизнесът на Нели Атанасова – жената на Александър Сано – започва да се разраства. Както „Уикенд” писа, тя от известно време се занимава с интериорен дизайн, а един от новите й клиенти е Мариян Станков – Мон Дьо. Апартаментът му бил с площ 75 квадратни места и тв водещият искал да прави основен ремонт. Държал в жилището му да има много кадифе.

Нели обясни, че любимите му цветове са тъмно синьо, лилаво и червено. „Не знам как ще съберем цялата тази палитра в подобна площ”, признава дизайнерката във видео, което споделя в социалните мрежи. Тя обеща да пусне минисериал от 3 епизода, в който да разкаже как е протекъл ремонтът.

„Някои ремонти сменят мебели. Този смени усещането за дом. Три епизода. Един истински хаос. И пространство, което трябваше да стане толкова силно, колкото човека, който живее в него. С Мон Дьо минахме през прах, безсъние, спорове, естетически мании (говоря за Мон Дьо) и решения, от които понякога те побиват тръпки, или те хваща страх. Но точно там се раждат най-красивите неща”, обобщи работата си г-жа Сано. Не става ясно колко ще излезе цялото преобразяване на жилището.