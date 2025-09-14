Ирена Милянкова ориса внучето

39-годишната Ирена Милянкова ориса първото си внуче. Малкият Раян – син на голямата дъщеря на многодетната бивша манекенка – Милани-Роуз Чолова, стана на 40 дни наскоро. По стар български обичай семейството организира празник с погача и официално орисване на бебето от приятелки.

„Раян. Орисан с любов”, написа младата баба в социалните мрежи и показа снимки от празника. Всички орисници са били облечени в бяло. Украсата на терасата в популярен ресторант в центъра на София, където е било тържеството, също е била в бяло, разнообразена от някои детайли в бежово, бледо синьо и зелено. Темата на празника е била „Лъвче”, тъй като детето е зодия Лъв.

Дизайнерската торта, с която са черпили гостите, е била на два етажа, оформени като дърво, а на върха – украсена с фигура на лъвче. Лъвчета са украсявали и мястото на събитието, както и кулата от френски макарони и мъфините, с които са се черпили орисниците.