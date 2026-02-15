Ирина Тенчева мина на житен режим, разсъждава за живота и смъртта

Половинката на продуцента Иван Христов – Ирина Тенчева, отново се подлага на житния режим на Петър Дънов. За пореден път многодетната майка решава да пречисти не само тялото, но и духа си, като този път процесът върви ръка за ръка с дълбоки размисли за живота, смъртта и смисъла на времето, което ни е отредено.

„Ден 3 от Житния режим. Странно притихване и поглед навътре. Междувременно отлетяха няколко светли души. Гробищата са добро място за преосмисляне на това, за което си даваме времето”, написа Ирина в инстаграм и предизвика вълна от реакции сред последователите си.

Тази година режимът стартира в началото на февруари и, както повелява традицията, продължава 10 дни, след което следва и период на захранване. Датата не е избрана случайно – започва според фазите на Луната.

„Идеята е Луната да е в разпад, т.е. да намалява след пълнолуние. Ако ще правите режима, хубаво е лека-полека да се подготвяте”, обяснява Тенчева. Блондинката не крие, че през последните месеци е качила килограми, но сега се надява не само да ги свали, а и да се почувства по-лека емоционално.

Житният режим е кратък, но интензивен процес на физическо и духовно пречистване, практикуван от учителя Петър Дънов. Той включва три етапа – подготвителен, същински и захранване, като всеки от тях трае по 10 дни. Подготвителният период изисква преминаване към по-лека, предимно растителна храна и ограничаване на млечните продукти, кафето и солта. Захранването след това също е изключително важно.

Преди няколко години Ирина взе и друго важно решение – напълно се отказа от алкохола. Мотивирала се след прочит на книга за вредата от пиенето. Тогава тя се обърнала към духовното и открила нови начини за релаксация. Тенчева неведнъж е споделяла, че въздържанието ѝ е повлияло положително на съня, физическата форма и психическото състояние, а килограмите започнали да падат без строги диети.

Любопитен факт е, че благодарение на Ирина и мъжът ѝ Иван Христов се е отказал от алкохола. Продуцентът не крие, че в миналото е бил на ръба на зависимостта, но откакто е с Тенчева, води далеч по-здравословен начин на живот – храни се разумно, спортува и избягва вредните навици.

Вече повече от десетилетие Иван и Ирина демонстрират стабилна и хармонична връзка, въпреки скептичните прогнози в началото. Двамата имат син – Самуил, а Ирина има и две по-големи деца от първия си брак – Спас и Вирджиния. Тийнейджърката Джинджи, както я наричат близките, се изявява като модел в агенция „Ивет фешън”. Спас също вече направи първи стъпки под светлините на прожекторите.

Амбициозна, активна и винаги готова да изкаже мнение по всякакви теми, Ирина продължава да бъде сред най-обсъжданите светски дами у нас. Чаровната блондинка има верни фенове, но и с немалко критици. Житният режим за нея очевидно е не просто диета, а начин за рестарт – и на тялото, и на мислите.