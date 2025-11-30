Любовник купи джип „Порше” на Даниела Рупецова

Злополучната звезда от „Ергенът” Даниела Рупецова яхна мощен джип „Порше Макан”, пише „Уикенд”.

Разбира се, возилото й е подарък от настоящия й заможен любовник. След като стана известна с участието си в популярното риалити шоу, Даниела се възползва да осребри славата си. „Порше”-то е символ на успех и богатството, заради това толкова много се харесва на Рупецова. Автомобилът съчетава динамиката на спортния характер с удобството на луксозния клас, но Даниела гледа да не се хвали с джипа и да не попада в кадър какво шофира.

Проверка на „Уикенд”и показа, че автомобилът струва около 250 000 лева, но явно риалити героинята е показала завидни умения и си го е заслужила. Преди дни брюнетката стана на 34 години, но е получила колата доста преди рождения си ден.