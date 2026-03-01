Маргарита намери братовчед в „Хелс Китчън“ и това беше голяма изненада не само за тях, за останалите участници и за зрителите, но и за самия водещ и съдник в предаването – шеф Виктор Ангелов.

Маргарита и друг талантлив кулинар, направиха откритието си по време на снимките на епизода от вторник, така че и водещият, и екипът на предаването бяха сюрпризирани и съпреживяха трогателния им момент.

Маргарита се оказа роднина с Кирил Любенов, един от готвачите – кандидати да влязат в „Хелс Китчън“. Виктор Ангелов каза за него, че е извървял пътя от пица на парче до шеф. И е роден в село Слива, Ломско. „Баба ми е от там, шеф!“, обади се Маргарита. Водещият веднага лансира вероятността, че тя и Кирил може да са рода. И Маргарита започна да разказва – баба й живеела на „главната“ и по-точно в първата къща от дясната страна в село Слива, там живее брат й, казва се Найден – Начко. „И дядо Найден почина. Той е моят дядо!“, допълни Кирил. „Ами, значи ние сме си роднини!“, обобщи Маргарита, при което всички избухнаха в смях, а Виктор Ангелов се хвана за главата и залегна на масата. „Честна дума и аз не знаех!“, заяви водещият и насърчи братовчедите да се прегърнат.

Кирил и останалите готвачи, които бяха представени в епизода, се бореха за място сред титулярите. След кулинарна битка, в отбора на червените в „Хелс Китчън“ влезе Галин. Кирил, както и още двама кандидати, ще се впуснат в нова кастинг битка следващата седмица.