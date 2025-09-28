Мари на Гала кръсти дъщеря си

Мари Константин направи кръщене за дъщеря си Лора, което беше повод водещата Гала и бившият й мъж Константин Будев да се съберат. Щастливата баба, която води предаването „На кафе“, дойде с мъжа си Стефан Николов, с когото са заедно вече повече от десетилетие. Дядото Константин Будев също пристигна с половинката си - Диана Митева, която от години заема управленски позиции в банковия сектор.

„Всичките ни (много!) родители изпълниха църквата и дома ни със смях, с наздравици и с безброй малки мигове, които ще помни винаги. Те организираха и всичко в най-свещеното място – храма, за да можем ние просто да бъде там и да се насладим“, сподели Мари радостта си.

На тържеството, разбира се, присъстваха и свекърите й – Деляна Маринова-Джуджи и Константин Маринов. Изненадващо, но и бизнесменът, който се занимава с реклама, е на кадрите от тържеството. Константин Маринов винаги е странял от медийни изяви или пък такива в социалните мрежи, за разлика от жена си, която беше и тв водеща, а и снаха си Мари, която е инфлуенсър.

„Трите питки, омесени от златните ръце на баба, изпълниха двора с аромат на детство. Мама превърна всички в пиршество за чудо и приказ – цялата организация, украса, всеки детайл, подреден с любов и нежност“, похвали Мари майка си Гала.

Шеф Светлана Илиева, позната от кулинарната рубрика в „На кафе“, както и от състезанието „Хелс Китчън“, се погрижила за менюто. Акцент в него били „най-вкусните ребра“. Мари изтъкна с благодарност, че всички близки роднини и приятели се събрали на празника на Лора. „Липсваше ни единствено чичо Лорис, на когото Лора е кръстена, но той ще яде ребра вкъщи всяка неделя до края на годината, за да се реваншира“, каза Мари.