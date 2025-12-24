Поръчваме си Анелия с копче

Анелия се похвали наскоро, че всички, които желаят да я получат за свое лично или корпоративно тържество, вече имат възможност да го направят… с едно натискане на копчето! Попфолк звездата е първата в съсловието, която предлага такава услуга. Тя се активира с натискане на бутон в профила на певицата.

„И така ще бъда част от вашия празник“, обяснява Анелия, пише България Днес.

На бившата на Коко Динев обаче не ѝ се размина без насмешки. Виртуални коментатори първо изразиха недоумение как тя или нейните мениджъри ще различат истинска покана от фалшиво повикване.

„Прекрасно е, че Анелия е толкова реактивна, но дано не си докара проблеми“, предупреждават фенове на изпълнителката.